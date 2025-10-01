Mo: Perego, 'Flotilla iniziativa rischiosa, Italia già in prima linea con aiuti concreti'

01 ottobre 2025 a

Roma, 1 ott.-(Adnkronos) - "Se il vero obiettivo della Flotilla era quello di portare aiuti umanitari alla popolazione palestinese, fermo restando che sul piano logistico la Striscia di Gaza non ha porti in grado di gestire decine di imbarcazioni, ora l'iniziativa ha preso una piega politica con un significato completamente opposto rispetto a quello originale ovvero quello di un gesto ad alto rischio, che espone anche cittadini italiani a possibili conseguenze in un'area di conflitto". Così Matteo Perego di Cremnago, sottosegretario alla Difesa, ospite a Sky Start.

"Il Governo italiano ha scelto la strada della concretezza, garantendo già il più grande invio di aiuti umanitari verso Gaza da parte di un Paese occidentale: aviolanci di aiuti umanitari attraverso mezzi dell'Aeronautica militare, invio di navi della Marina militare con avanzate capacità ospedaliere per prestare soccorso a feriti pediatrici, fino ai pazienti palestinesi curati nei nostri ospedali. La priorità resta la sicurezza dei nostri cittadini e l'assistenza alla popolazione civile, attraverso canali diplomatici e umanitari credibili", conclude.