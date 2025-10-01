Mo: Pd, 'no a collaborazione con aziende israeliane legate a difesa'

01 ottobre 2025 a

a

a

Roma, 1 ott.-(Adnkronos) - "Oggi in commissione Bilancio alla Camera si è discusso dell'acquisto di 12 elicotteri e della formazione dei piloti dell'aeronautica e delle forze armate. Abbiamo chiesto al Governo un chiarimento fondamentale: se questi mezzi prodotti da Laonardo siano dotati di sistemi tecnologici forniti da una nota azienda israeliana, la Elbit Systems, attiva nel campo della difesa. La sottosegretaria Albano non ha saputo, anzi voluto, rispondere a questa semplice domanda, perché saperlo 'non è competenza della commissione bilancio'. Una risposta irricevibile perché ogni parlamentare ha diritto di sapere su cosa sta votando". Così in una nota le deputate Roggiani, Guerra, Boldrini, Ferrari, Bakkali e il deputato Graziano.

"Come Partito Democratico abbiamo votato contro, insieme a 5 stelle e Avs, perché riteniamo inaccettabile che il Parlamento venga chiamato ad autorizzare questa spesa pubblica senza sapere se stiamo finanziando la collaborazione con imprese israeliane che in questo momento traggono profitto dallo sterminio a Gaza. In coerenza con la nostra richiesta di sospendere ogni collaborazione militare con Israele, ribadiamo che non possiamo essere complici, neanche indirettamente, di quanto sta accadendo nella Striscia", concludono.