Mo: Marattin (Pld), 'sì a mozione che appoggi piano di pace'
Roma, 1 ott.-(Adnkronos) - "Il piano di pace in Medio Oriente è sostenuto da tutti gli Stati arabi, dal Papa, da Israele, dagli Stati Uniti, dall'Autorità Nazionale Palestinese, dall'Onu, dai paesi europei, dalla comunità internazionale. Ora aspettiamo che ne pensano alcuni partiti politici italiani. Se domani al dibattito alla Camera verrà presentata, da chiunque, una mozione che appoggia il piano il Partito Liberaldemocratico la voterà convintamente". Così, in un post sui social, il deputato e Segretario del Partito Liberaldemocratico Luigi Marattin.