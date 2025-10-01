Mo: Faraone (Iv), 'spiraglio per pace, Italia faccia sua parte'

01 ottobre 2025 a

a

a

Roma, 1 ott.-(Adnkronos) - "Se una proposta apre anche solo uno spiraglio per fermare le bombe su Gaza, liberare gli ostaggi e consentire l'ingresso degli aiuti umanitari, quella strada va percorsa". Lo scrive sui social Davide Faraone, vice-presidente di Italia Viva.

"Questa volta la convergenza internazionale è ampia come raramente in passato. È il segno di un lavoro diplomatico che va oltre i gesti simbolici e le proteste di piazza. Tony Blair ha riportato il dibattito su un terreno concreto. Ma sarebbe ingiusto non riconoscere anche il ruolo delle azioni coraggiose, come la Flotilla, che hanno avuto il merito di mantenere accesi i riflettori sulla tragedia di Gaza. Ora spetta alla politica trasformare l'indignazione in risultati. L'incognita resta Israele. Netanyahu continua a rassicurare l'estrema destra negando ogni ipotesi di Stato palestinese. Ma se Hamas dovesse accettare il piano, la pressione internazionale renderebbe inevitabile un cambio di passo: riconoscimento della Palestina, stop alle colonie in Cisgiordania, fine dell'occupazione di Gaza, liberazione degli ostaggi. È qui che anche l'Italia deve fare la sua parte. Siamo a un bivio", conclude.