Mo: Bonelli, 'Meloni parla di pace ma lancia parole incendiarie'

Roma, 1 ott.-(Adnkronos) - "La presidente Meloni parla di pace ma usa parole incendiarie contro la Flotilla e l'opposizione, è la prova che non abbandona i toni da comizio e usa questa vicenda solo per attaccare. Tutto ciò che può portare al cessate il fuoco, alla liberazione degli ostaggi sia israeliani che palestinesi e ad evitare ulteriori perdite di vite umane tra la popolazione civile palestinese, va accolto con speranza. Tuttavia, non si può ignorare che alcuni punti del piano Trump delegittimano gli organismi internazionali e del diritto di autodeterminazione del popolo palestinese, che vive su quelle terre". Così in una nota Angelo Bonelli, deputato Avs e co-portavoce di Europa verde.

"Nel piano non c'è alcun riferimento alla liberazione dei territori illegalmente occupati in Cisgiordania, né a chi si farà carico dei danni causati dalla distruzione di Gaza da parte di Israele. Alla presidente Meloni, che continua a definire irresponsabili gli equipaggi della Flotilla, ricordo che il suo governo non ha revocato l'accordo di cooperazione militare né ha adottato sanzioni contro chi ha ucciso donne e bambini. Da Meloni arrivano parole incendiarie, non parole di pace", conclude.