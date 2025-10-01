Mo: Albanese 'in Italia ritorno di atteggiamenti fascisti', applausi da toghe Milano

01 ottobre 2025 a

Milano, 1 ott. (Adnkronos) - "Non è solo il ritorno delle destre, è il ritorno di atteggiamenti fascisti nel nostro Paese e lo vedo da come si comportano le forze dell'ordine con la popolazione, con chi protesta nel nostro Paese. E questo mi fa molta paura". E' uno dei passaggi, molto applaudito, dell'intervento di Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati, all'incontro 'Gaza. L'umiliazione del diritto' organizzato da Magistratura democratica e Area in corso al Palazzo di giustizia di Milano in un aula gremita di magistrati, avvocati e studenti.

"Negli ultimi tre anni la Palestina mi ha offerto, grazie a questo incarico, la possibilità di riavvicinarmi con un occhio esterno al mio Paese e trovo l'Italia molto diversa da quella che ho lasciato più di venti anni fa. Un'Italia che quasi ha perso il senso della legalità, dove manca una comprensione profonda della Costituzione" aggiunge la relatrice.