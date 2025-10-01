Latina: Graziano, 'riconoscimento per sacrificio uomini e donne in uniforme'

01 ottobre 2025 a

Roma, 1 ott. (Adnkronos) - “Esprimo, a nome mio personale e del gruppo del Partito democratico in commissione Difesa della Camera, il più profondo cordoglio per la tragica scomparsa dei due militari del 70/mo Stormo di Latina, deceduti questa mattina a seguito dell'incidente aereo avvenuto a Sabaudia. Alle famiglie delle vittime, ai loro colleghi e a tutta l'Aeronautica militare giunga la nostra più sincera vicinanza e solidarietà in questo momento di grande dolore. Il sacrificio e la dedizione dei nostri uomini e delle nostre donne in uniforme meritano sempre il massimo rispetto e riconoscimento da parte delle istituzioni e dei cittadini.” Così Stefano Graziano, capogruppo Pd in commissione Difesa della Camera.