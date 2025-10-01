Italia-Azerbaigian: Mattarella incontra comunità italiana e conclude visita a Baku

01 ottobre 2025 a

Baku, 1 ott. (Adnkronos) - Con l'incontro con i rappresentanti della collettività italiana a Baku si è conclusa la visita in Azerbaigian del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. "L'immagine dell'Italia è fornita naturalmente dalla sua rappresentanza formale, dall'ambasciatore, dall'articolazione della rappresentanza delle istituzioni italiane, ma c'è accanto -ha ricordato il Capo dello Stato- un altro banco di prova per il popolo del Paese in cui ci si trova, che è l'azione e il modo di svolgerla degli italiani che vivono ed operano qui".

"Questo è l'elemento che manifesta la modalità del rapporto concreto nella vita quotidiana. E l'amicizia che c'è qui manifesta che c'è un magnifico rapporto e vi sono grato, perchè questo, oltre ad essere un fattore di consolidamento, di arricchimento della vostra esperienza personale, è un vantaggio per la nostra Repubblica nel rapporto con questo Paese amico".