Italia-Azerbaigian: Mattarella, 'collaborazione culturale esempio per comunità internazionale'

Baku, 1 ott. (Adnkronos) - "L'Italia è orgogliosa di partecipare insieme all'Azerbaigian in questa iniziativa. Sono lietissimo che stiamo dando un esempio di grande rilievo nella vita internazionale su come si fa, si mette insieme l'approfondimento, lo sviluppo, la formazione dei nostri talenti. In questo momento di condizioni internazionali che vedono conflitti drammatici e tensioni di cui faremmo volentieri a meno, collaborare e sviluppare sul piano economico, industriale ma anche sul piano della cultura, della formazione dei giovani, dell'emersione dei loro talenti è il modo con cui dovrebbe procedere costantemente l'umanità". Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel corso della visita a Baku, insieme all'omologo dell'Azerbaigian, Ilham Alyev, all'università italo-azerbaigiana, che vede la collaborazione di cinque atenei del nostro Paese (Bologna, 'La Sapienza', Luiss, Politecnici di Milano e Torino).

"Le sfide sono tante, abbiamo le sfide globali di ogni genere -ha aggiunto il Capo dello Stato- e senza la cultura, l'approfondimento della ricerca è impossibile affrontarle. E questo è quello che Azerbaigian e Italia sanno e su questo collaborano".