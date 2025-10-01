Giustizia: Cucchi, 'decreto solo un cerotto per camuffare gravissime carenze'

01 ottobre 2025 a

Roma, 1 ott.-(Adnkronos) - "Il decreto giustizia è un provvedimento ‘cerotto', che non affronta le carenze strutturali del nostro sistema giudiziario. Le carceri restano ‘discariche sociali': sovraffollamento, degrado, mancanza di personale e servizi, situazioni che ledono i diritti dei detenuti e mettono in difficoltà anche gli agenti penitenziari. Un carcere così aumenta solo la recidiva. E i tempi dei processi rimangono lunghi". Così la senatrice dell'Alleanza verdi e sinistra Ilaria Cucchi.

"La destra non dà soluzioni. Sposta risorse, proroga, rimescola. Ma nulla cambia davvero. Finge di fare ma non fa nulla. Non ci sono fondi adeguati, non ci sono assunzioni, non c'è un piano serio per la giustizia né penale né civile. Eppure, processi rapidi e un sistema funzionante sono essenziali anche per l'economia e per restituire fiducia ai cittadini. Alleanza verdi e sinistra vota contro questo provvedimento cerotto", conclude.