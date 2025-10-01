Anziani: Mattarella, 'non soggetti passivi ma motori esperienze, caregiver cruciali'**

01 ottobre 2025 a

Roma, 1 ott. (Adnkronos) - Gli anziani vanno considerati non "beneficiari passivi ma motori di trasmissione di saperi ed esperienze, affinché le comunità abbiano radici". Lo sottolinea il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che evidenzia anche il "ruolo cruciale svolto dai caregiver".

"L'allungamento delle attese di vita della popolazione -afferma il Capo dello Stato- è uno dei fenomeni più significativi del nostro tempo e sta trasformando profondamente l'identità delle nostre società, gli equilibri sociali ed economici, con ripercussioni su produzione, consumi, mercato del lavoro e, in particolare, sui sistemi di welfare. Le proiezioni demografiche indicano che entro il 2050 le persone di età pari o superiore a 60 anni nel mondo supereranno i 2 miliardi: uno scenario che sollecita attenzione alle ripercussioni su produzione, consumi, mercato del lavoro, sui sistemi di welfare. Occorre saperne trarre conseguenze sul terreno della partecipazione alla vita lavorativa, culturale, civica, per generazioni che possono continuare a contribuirvi in modo significativo".

"L'inclusione appropriata delle persone anziane, spesso monofamiliari, è una delle sfide contemporanee per una società solidale che non li ritenga beneficiari passivi ma motori di trasmissione di saperi ed esperienze, affinché le comunità abbiano radici. Un ruolo cruciale nella vita delle persone anziane è svolto dai caregiver, professionisti e familiari, che con dedizione le accompagnano nelle difficoltà quotidiane, prevenendo l'isolamento e favorendone la permanenza nel contesto sociale e familiare. Il loro contributo, spesso silenzioso e decisivo, merita pieno riconoscimento e sostegno. Dobbiamo guardare al futuro -conclude Mattarella- lasciandoci guidare dai principi fondamentali della Costituzione per costruire comunità in cui ogni persona possa continuare a sviluppare pienamente il proprio potenziale, indipendentemente dall'età, vivendo con dignità".