Ucraina: droni russi su Dnipro, almeno un morto e 20 feriti

Kiev, 30 set. (Adnkronos) - Un attacco di droni russi sulla città di Dnipro, nell'Ucraina centrale, ha ucciso una persona e ne ha ferite almeno 20. Lo ha riferito su Telegram il governatore dell'oblast di Dnipropetrovsk, Serhii Lysak, aggiungendo che l'attacco ha provocato anche diversi incendi. Secondo i medici locali, i feriti presentano lacerazioni e contusioni da schegge. La maggior parte è stata ricoverata in ospedale, con una persona in gravi condizioni. Il sindaco di Dnipro, Borys Filatov, ha riferito che l'attacco ha danneggiato un centro medico e una clinica pediatrica.