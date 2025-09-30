Pnrr: Speranzon (FdI), 'opposizioni smettano di remare contro'

30 settembre 2025 a

Roma, 30 set.-(Adnkronos) - "L'appello del Ministro Foti non può cadere nel vuoto: le opposizioni smettano di fingere di difendere l'Italia mentre, nei fatti, continuano a remare contro il Pnrr e quindi contro il futuro della Nazione. Le misure introdotte in questa revisione sono strumenti necessari, previsti dall'Europa, per raggiungere obiettivi precisi. L'unico vero traguardo è chiaro: portare a casa, nei tempi stabiliti, il Piano e garantire le risorse indispensabili per crescere, innovare e rendere più competitive le nostre imprese. Davanti a una sfida di questa portata non c'è spazio per calcoli di parte: o si sta con l'Italia o contro". Così il vicepresidente vicario del gruppo di Fratelli d'Italia al Senato, Raffaele Speranzon.