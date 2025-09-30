Pnrr: Nicita (Pd), 'Governo ammette ritardi, da Foti nessuna idea per futuro del Paese'

30 settembre 2025 a

Roma, 30 set.-(Adnkronos) - "Sul Pnrr la notizia che ci ha dato il governo è che c'è una modifica perché i piani non possono essere rispettati. C'è un grande ritardo. Ma il Pnrr non è solo conti, ma un'idea di coesione dell'Europa e dell'Italia. Siamo contenti se finalmente governo e maggioranza la difendono, ma dal ministro Foti ci saremmo aspettati indicazioni su quali politiche attuare dopo, ci saremmo aspettati una chiara ammissione che il Pil italiano è cresciuto e non siamo in recessione perché è stato applicato il piano del Pnrr". Così Antonio Nicita, vicepresidente del Gruppo Pd, in dichiarazione di voto sulle comunicazioni del ministro per gli Affari europei.

"E invece si è pensato, per esempio, di riprogrammare la destinazione delle risorse pubbliche, spostando dal 2026 al 2030 il completamento della cablatura del Paese con l'aggiunta della connessione satellite, quando, invece, servono infrastrutture che restino sul territorio per la crescita del Paese e non un favore a Musk. Chiediamo che il Pnrr venga rispettato integralmente, quindi, anche per ciò che riguarda i giovani, il rischio idrogeologico, la filiera dell'idrogeno e per tutta la parte che riguarda la solidarietà sociale, la disabilità e la coesione sociale", conclude.