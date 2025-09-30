Pnrr: Matera (FdI), 'opposizione non riesce a liberarsi da perenne campagna elettorale'

30 settembre 2025 a

Roma, 30 set.-(Adnkronos) - "Il senatore Lorefice continua a parlare a sproposito, intervenendo su temi complessi come il Pnrr che dimostra di non comprendere o che preferisce distorcere per mere ragioni di propaganda. È bene ribadirlo con chiarezza: il Pnrr non è un piano basato sulla spesa, ma sulla capacità di raggiungere obiettivi e performance. Proprio grazie ai risultati conseguiti dall'Italia, le istituzioni europee e gli organismi internazionali lodano la nostra Nazione per il lavoro svolto e per i traguardi raggiunti". Così il senatore di Fratelli d'Italia Domenico Matera, capogruppo FdI in commissione Politiche europee a Palazzo Madama.

"In Italia, invece, assistiamo al consueto atteggiamento di chi, come le opposizioni, non riesce a liberarsi da una perenne campagna elettorale e preferisce tifare contro e diffondere allarmi infondati, ignorando i progressi reali. Il Pnrr rappresenta una straordinaria opportunità per il futuro dell'Italia, come ha ricordato con chiarezza anche il ministro Foti: un'occasione che va colta con responsabilità, visione e spirito di collaborazione, anziché ostacolata da sterili polemiche", conclude.