Money Awards 2025, prorogate al 10 ottobre candidature per People's Money Award

30 settembre 2025 a

a

a

Roma, 30 set. (Adnkronos) - Prorogati i termini per la presentazione delle candidature ai People's Money Awards, la categoria dei Money Awards promossa da Money.it per dare voce direttamente alla community digitale. Startup innovative ed e-commerce B2C avranno quindi più tempo per partecipare: la nuova scadenza è fissata al 10 ottobre 2025, mentre il voto online sarà attivo dal 15 ottobre al 5 novembre 2025.

Le categorie in gara: e-commerce e startup innovative. I People's Money Awards sono pensati per valorizzare le realtà più dinamiche e innovative nel panorama italiano. Due i riconoscimenti in concorso: Miglior e-commerce 2025, dedicato alle imprese che operano nel commercio elettronico B2C, capaci di distinguersi per qualità dei servizi, innovazione e capacità di attrarre e fidelizzare i clienti; Miglior startup innovativa 2025, riservato alle startup iscritte registro delle imprese innovative, pronte a mettere in luce nuovi modelli di business e idee imprenditoriali ad alto potenziale.

La presentazione delle candidature è completamente gratuita e si effettua compilando l'apposito form disponibile sul sito ufficiale dei Money Awards entro la nuova data di venerdì 10 ottobre. Dal 15 ottobre al 5 novembre 2025, sarà il pubblico a scegliere i vincitori, esprimendo il proprio voto online tra tutte le aziende candidate. Le realtà che riceveranno il maggior numero di preferenze saranno premiate come Miglior e-commerce 2025 e Miglior startup innovativa 2025.

Diverso il percorso per i Future Money Awards, dedicati a progetti di innovazione e sostenibilità. Per questa categoria la scadenza per l'invio delle candidature resta fissata al 30 settembre 2025. Nel mese di ottobre Money.it procederà alla valutazione preliminare, selezionando i 5 migliori progetti che saranno poi sottoposti al giudizio finale e insindacabile della giuria, che decreterà le Eccelenze dell'Innovazione e le Eccellenze della Sostenibilità 2025.

I vincitori delle categorie People's Money Awards e Future Money Awards saranno proclamati a Roma il 27 novembre 2025, nel corso della serata di gala in programma al Radisson Blu GHR Hotel e condotta da Luca La Mesa. Le aziende vincitrici riceveranno una prestigiosa targa e premi in forma di servizi da parte di Money.it e degli sponsor.

Nel corso della cerimonia saranno inoltre consegnati i Growth Money Awards, i riconoscimenti che celebrano la crescita di fatturato delle imprese italiane, assegnati direttamente da Money.it sulla base dei dati certificati da Creditsafe, main sponsor dell'iniziativa.