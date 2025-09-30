Mo: M5s, 'anche su Flotilla Nordio bocciato in diritto internazionale'

30 settembre 2025 a

Roma, 30 set.-(Adnkronos) - "Dopo aver dato prova di essere un fine cultore del diritto internazionale sul caso Almasri, su cui la maggioranza oggi ha compiuto l'ennesima capriola giuridica per salvare tre esponenti del governo dall'azione della magistratura, oggi il ministro Nordio esibisce un altro strafalcione sulla stessa materia, parlando di acque nazionali israeliane in riferimento a quelle di fronte alla Striscia di Gaza". Così gli esponenti M5s in commissione Giustizia alla Camera Stefania Ascari, Federico Cafiero De Raho, Valentina D'Orso e Carla Giuliano.

"Come abbiamo già ricordato al ministro Crosetto, evidenziamo a Nordio che quelle sono acque palestinesi, dello stato palestinese che il governo Meloni non vuole riconoscere e che deve nascere a tutti gli effetti se veramente si vuole dare seguito al motto 'due popoli due stati' ormai troppe volte sbandierato a vuoto da Meloni e Tajani. Anche oggi Nordio merita di essere bocciato in diritto internazionale", concludono.