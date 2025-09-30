Marche: Taruffi, 'inchiesta non ha aiutato ma Ricci migliore candidato'

30 settembre 2025 a

Roma, 30 set.-(Adnkronos) - "Credo che ogni elezione regionale faccia una storia a sé e vada presa in modo isolato perché i cittadini, in questo caso marchigiane e marchigiani, hanno votato sulle proposte per la guida della regione". Così il responsabile organizzazione del Pd Igor Taruffi, ospite al programma Start di Sky TG24.

"Il presidente uscente quando si ricandida parte avvantaggiato perché fa leva su aspetti che chi è all'opposizione non può avere. Ricci era il miglior candidato che potevamo mettere in campo e lo ringrazio ancora per la disponibilità di questi mesi. La campagna elettorale è stata sui temi che riguardavano la regione ma anche nelle ultime settimane di politica internazionale come su Gaza, temi che non potevano rimanere fuori ma non credo che questo abbia avuto effetti positivi o negativi. L'inchiesta su Ricci non ha aiutato, i marchigiani hanno scelto la continuità ma siamo convinti che la nostra proposta sia quella giusta e insisteremo", conclude.