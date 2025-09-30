Marche: Castelli (Fdi), 'Ricci parlava di Palestina per risolvere problema consenso territorio'

30 settembre 2025 a

Roma, 30 set.-(Adnkronos) - La scelta di Ricci di inserire il tema Palestina in campagna elettorale “è stato un errore perché è sembrato un tentativo finale di ricorrere a un consenso che non arrivava alla base di argomenti più territoriali”. Così il senatore Guido Castelli di Fratelli d'Italia, ospite al programma Start di Sky TG24.

"Abbiamo avuto la sensazione che Ricci cercasse di sparare la notizia per recuperare ciò che non sembrava fruttare risultati politici. Sul tema del terremoto il Pd ha sbagliato perché ha cercato di fare polemica disconoscendo il buon lavoro svolto", conclude.