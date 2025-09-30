La Conferenza Mondiale delle Città del Design 2025 apre a Shanghai

30 settembre 2025 a

- SHANGHAI, 28 settembre 2025 /PRNewswire/ -- La Conferenza Mondiale delle Città del Design 2025 (WDCC2025) è stata ufficialmente inaugurata il 25 settembre 2025 a Shanghai, in Cina.

Nel 2010, Shanghai è entrata ufficialmente a far parte della Rete delle Città Creative dell'UNESCO (UCCN). Negli ultimi quindici anni, il "Design di Shanghai" ha contribuito con saggezza e forza attraverso innovazione, creatività e creazione allo sviluppo urbano. Oggi, mentre Shanghai accelera i suoi sforzi per diventare una metropoli internazionale modernizzata e di influenza globale, valorizzerà ulteriormente l'importanza del design nell'alimentare tutti i tipi di industrie.

Alla cerimonia di apertura della WDCC2025 è stato ufficialmente presentato il rapporto "Shanghai 2010-2025: 15º Anniversario come Città del Design UNESCO – Risultati e Conquiste", insieme alle misure politiche di Shanghai per promuovere lo sviluppo dell'industria cosmetica e a una serie di progetti dell'industria del design creativo e dei beni di consumo della moda. Durante la cerimonia sono stati anche conferiti i Certificati Talenti del Design Giovanile di Shanghai U35 2025, i Premi Annuali 2025 del Concorso Globale "Shanghai Design 100+" e il "Premio Frontiera del Design" 2025.Come evento di punta nel settore del design, la WDCC2025 si assume la missione e la visione di costruire una piattaforma globale di cooperazione nell'innovazione del design ed esplorare i mezzi attraverso i quali il design può guidare lo sviluppo di nuove forze produttive di qualità. Inoltre, mira a costruire una banderuola del design ecologico, un nuovo paradigma di stile di vita della moda e una culla di innovazione industriale. Quest'anno segna il 15º anniversario dell'ingresso di Shanghai nell'UCCN e l'ottenimento del titolo di "Città del Design". La WDCC2025 mostra le pratiche innovative di Shanghai, presenta al mondo le proposte di design di Shanghai, incluso il "design ecologico", e lancia per la prima volta il programma "U35" per i giovani talenti del design di Shanghai. Durante la conferenza, rinomati accademici e maestri nazionali e internazionali, aziende leader del settore e rappresentanti dei designer sono stati invitati a tenere vari forum, lavorando insieme per costruire un nuovo quadro per la cooperazione e lo sviluppo del design globale.

