Italia-Azerbaigian: Mattarella, 'avanti con partenariato e con collaborazione con Ue' (2)

(Adnkronos) - "È inutile dire che le relazioni che abbiamo tra i nostri Paesi sono eccellenti -ha poi sottolineato Mattarella nelle dichiarazioni alla stampa al termine dell'incontro- sono resi evidenti da questi eventi, da queste scelte, da queste decisioni comuni. Per questo apprezziamo molto la collaborazione, la disponibilità dell'Azerbaigian a procedere insieme, sviluppando ulteriormente la nostra collaborazione".

"Abbiamo parlato con il presidente Aliyev dell'esigenza di sviluppare la collaborazione con l'Unione europea e l'Italia sta adoperandosi in questa direzione. L'Azerbaigian ha già un'interlocuzione autorevole, ampia, rilevante con molti Paesi dell'Unione e con l'Unione europea perchè questa cresca ulteriormente. E la nostra collaborazione in questo ambito è ancora più significativa perché dimostra come sia possibile concretamente accrescerla, farla sviluppare, per far crescere insieme il benessere dei nostri Paesi".

"Sono lietissimo di essere nuovamente qui a Baku e sono grato al presidente per avermi invitato per la seconda volta. E nel ribadirgli il grande apprezzamento dell'Italia per il suo ruolo, la sua attività e il suo impegno in sede internazionale, lo ringrazio per l'accoglienza. Domani -ha ribadito il Capo dello Stato- sarà un giorno importante per la cultura azera e italiana: questa collaborazione che si estrinsecherà, che si manifesterà in questa inaugurazione che domani mattina avrò l'onore di fare con il presidente Aliyev sarà un segno importante di come si intende la collaborazione e l'amicizia tra i Paesi. E tra Azerbaigian e Italia questa collaborazione e questa amicizia sono al massimo grado".