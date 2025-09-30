Imprese, Fini (Archiva Group): "Con Ai generativa supporto adeguato a richieste mercato"

30 settembre 2025 a

Verona, 30 set. (Adnkronos/Labitalia) - “Stiamo implementando la tecnologia di AI generativa all'interno di tutti i nostri servizi per poter offrire un supporto diverso e adeguato rispetto alle richieste del mercato, in tutti gli ambiti in cui operiamo”. Lo ha detto Samuele Fini, sales director - applied solutions di Archiva Group, all'evento ‘Change Up', organizzato dall'azienda per la business community italiana, alla Camera di Commercio di Verona. Al centro dell'edizione 2025, che ha visto la partecipazione di oltre 300 decisori aziendali, il ruolo fondamentale delle persone in un contesto segnato dal veloce cambiamento degli spazi digitali. “Change up è per noi un punto fermo - afferma Fini - Siamo arrivati ormai alla quinta edizione e vogliamo condividere con i nostri clienti un momento di riflessione strutturato su due diversi orizzonti temporali: il primo a lungo termine, tre cinque anni rispetto a quelle che sono le tendenze tecnologiche e le organizzazione delle aziende. Il secondo incentrato sulle tematiche di oggi, dividendole tra tematiche normative e tematiche invece più di risvolto tecnologico”.

Anche Archiva Group è attraversata da un profondo cambiamento tecnologico, ma si pone nei suoi confronti in una posizione di controllo. L'azienda “che oggi conta più di 2500 clienti e più di 250 dipendenti - ricorda Fini - ha fatto la scelta strategica di continuare ad avere il governo di tutti i servizi che eroga. Anche in ambito di Ai generativa, implementiamo algoritmi di nostra proprietà, con le nostre persone in continuo skilling o reskilling - illustra - questo ci permette di avere il governo totale degli algoritmi che andiamo a implementare e dei dati su cui questi lavorano”.

“Archiva è un'azienda italiana che da sempre si occupa di tematiche legate alla gestione dei documenti e alla digitalizzazione dei processi - approfondisce Fini - siamo focalizzati principalmente all'erogazione dei servizi per quello che riguarda le tematiche amministrative di procurement, di hr e del mondo legal. Operiamo all'interno del settore pubblico e privato delle grandi e medie aziende - spiega - e quest'anno abbiamo formalizzato due acquisizioni: quella con Mitric, che ci permette di ampliare la nostra proposta all'interno di nuovi reparti aziendali e quella con Ddm, che allarga le tematiche di gestione documentale digitalizzazione dei processi all'interno di Sap”, conclude.