Filippine: 5 morti a causa del sisma

Manila, 30 set. (Adnkronos/Afp) - Cinque persone sono rimaste uccise a causa del terremoto di magnitudo 6,9 che ha colpito le Filippine centrali. Lo ha dichiarato la polizia. "Abbiamo cinque morti confermate", ha riferito all'Afp l'ufficiale di polizia Felipe Cabague del comune di San Remigio, aggiungendo di non avere dettagli immediati sull'identità delle vittime. Il terremoto ha colpito il nord dell'isola di Cebu alle 21,59 ora locale, danneggiando edifici e strade e causando interruzioni di corrente.