Almasri: Fratoianni, 'destra concede salvacondotto a protettori di torturatore'

Roma, 30 set.-(Adnkronos) - "Ironia della sorte, proprio mentre in Libia tolgono ogni incarico istituzionale al torturatore e trafficante di essere umani Almasri, ai suoi protettori italiani viene concesso un salvacondotto dalla maggioranza di destra. Ipocrisia e malafede oggi festeggiano alla grande". Lo scrive su X Nicola Fratoianni di Avs.

"Come aveva scritto Orwell tutti sono uguali ma alcuni sono più uguali degli altri, e non importa se mentono al Parlamento e all'opinione pubblica del Paese. Ora la smettano almeno di fare la faccia feroce e di fare propaganda sulla pelle della povera gente", conclude.