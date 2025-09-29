Resistenza: Schlein, 'memoria eccidio monte Sole per respingere odio e nazionalismi'

29 settembre 2025 a

Roma, 29 set (Adnkronos) - "Con l'eccidio di Monte Sole e le stragi perpetrate da nazisti con la collaborazione dei fascisti a Marzabotto, Grizzana Morandi e Monzuno in questi stessi giorni del 1944, abbiamo visto a cosa possa arrivare la ferocia disumana. A cosa possano portare nazionalismi, odio e discriminazione". Lo dice Elly Schlein.

"A noi oggi resta il dovere della memoria, che comporta una grande responsabilità: fare tutto ciò che è in nostro potere perché quello che il fascismo e il nazismo hanno provocato qui non si verifichi mai più. Per riconoscere e respingere i semi di odio e intolleranza che i nazionalismi piantano nelle nostre società. E farlo a partire dalla cura della memoria, dalla cultura, dalla scuola -prosegue la segretaria del Pd-. E dobbiamo farlo soprattutto oggi mentre i nazionalismi guadagnano spazio in Europa e nel mondo, come se non avessimo imparato nulla dalla nostra storia. Perché i nazionalismi producono soltanto guerre, e tornano a farlo anche oggi. Mentre l'Europa è un progetto nato per la pace e deve continuare ad esserlo, con più unità e solidarietà”.