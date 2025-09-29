Regionali: Calenda, 'sistema va cambiato, cittadini non vanno più a votare'

29 settembre 2025 a

Roma, 29 set.-(Adnkronos) - “Puntualmente, parlo in generale, rivince chi ha governato perché è tutto voto organizzato". "È un sistema che va cambiato, se c'è un candidato molto convincente” da appoggiare “bene, sennò…”. Così Carlo Calenda, leader di Azione, intervenendo a Un giorno da pecora su Rai radio 1.

“Eugenio Giani ha fatto un accordo con Paola Taverna del M5s che contraddice tutto quello che ha sempre fatto: no al termovalorizzatore, no al rigassificatore, no all'aeroporto di Firenze, sì al reddito di cittadinanza regionale”. In Campania, "le regionali sono un merdaio, tornata dopo tornata la gente non va più a votare perché vede questa roba”, conclude.