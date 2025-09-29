Rai: Ruotolo, Gasparri smetta di fare il censore, solidarietà a Lucia Goracci'

29 settembre 2025 a

Roma, 29 set (Adnkronos) - "Ma può un vecchio politico come Maurizio Gasparri interpretare per tutta la sua seconda vita (dopo la fiamma tricolore è passato a Forza Italia) il ruolo di censore?". Lo dice Sandro Ruotolo, responsabile Informazione nella segreteria del Partito democratico ed europarlamentare.

"Emette da sempre pagelle e sentenzia sulla mancata professionalità di professionisti con la P maiuscola della Rai come ha fatto oggi con Lucia Goracci? Siamo stanchi di essere costretti a intervenire pubblicamente sulle pulsioni censorie del senatore Gasparri. Lui non è un critico televisivo, non può minacciare giornaliste e giornalisti. Forse non sa che l'informazione è il cane da guardia della democrazia. A Lucia Goracci la nostra sincera solidarietà", aggiunge Ruotolo.