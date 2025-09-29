Rai: Pd Vigilanza, 'da Gasparri intimidazione politica e abuso di ruolo contro Goracci'

29 settembre 2025 a

Roma, 29 set (Adnkronos) - "Gli insulti sguaiati di Maurizio Gasparri a Lucia Goracci sono molto gravi perché rappresentano una vera e propria intimidazione politica nei confronti di una professionista di altissimo livello del servizio pubblico". Lo dicono i componenti del Partito democratico della commissione di Vigilanza Rai.

"Non siamo di fronte a critica, ma a un uso distorto del ruolo istituzionale per intimidire il lavoro dei giornalisti, che peraltro arriva da un componente della Commissione di Vigilanza Rai. Attaccare in questo modo Goracci significa colpire la libertà di informazione e il pluralismo che la Costituzione garantisce. A Lucia Goracci va la nostra piena solidarietà”, concludono i parlamentari democratici.