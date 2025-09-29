Mo: scontri corteo Milano, da legali istanza contro divieto di andare a scuola

29 settembre 2025 a

a

a

Milano, 29 set. (Adnkronos) - Gli avvocati Mirko Mazzali e Guido Guella che difendono i due liceali milanese finiti agli arresti domiciliari per resistenza aggravata per gli scontri avvenuti davanti alla stazione Centrale di Milano, durante la manifestazione a sostegno della Palestina, hanno presentato istanza al giudice del Tribunale per i minorenni per chiedere che i propri assistiti possano frequentare le lezioni.

L'istanza, in cui si dà conto dell'orario scolastico dei due, un ragazzo e una ragazza entrambi di 17 anni, dovrà ora essere valutata.

La decisione di trasformare l'arresto in domiciliari con divieto di frequentare il liceo aveva sollevato critiche degli stessi legali. "Non siamo assolutamente soddisfatti della decisione del gip, non condividiamo assolutamente la decisione che riteniamo profondamente ingiusta" le prime parole pronunciate fuori dal Beccaria dal legale Mazzali. "Si parla tanto di scuola come baluardo contro il disagio giovanile, come strumento per dare valori e obiettivi ai nostri giovani e poi gli neghiamo il permesso di andare a scuola" era stato il commento del collega Guella.