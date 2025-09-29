Mo: media, '17 persone uccise da stamattina negli attacchi israeliani a Gaza'

29 settembre 2025 a

Gaza, 29 set. (Adnkronos) - Almeno 17 persone, di cui 16 nella città di Gaza, hanno perso la vita da stamattina a causa degli attacchi israeliani nella Striscia. Lo scrive al Jazeera. Secondo fonti locali citate dall'agenzia di stampa Wafa, i soccorritori palestinesi hanno recuperato i corpi di nove persone morte in un attacco notturno in via Nassr a Gaza City. Più a sud, a Nuseirat, un attacco contro una tenda che ospitava sfollati ha causato la morte di un'altra persona e il ferimento di nove, ha aggiunto l'agenzia palestinese.