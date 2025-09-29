Mo: Houthi dello Yemen rivendicano attacco con missile ipersonico su Israele

29 settembre 2025 a

Sana'a, 29 set. (Adnkronos) - Il gruppo armato Houthi dello Yemen ha rivendicato la responsabilità del lancio di un missile balistico ipersonico e di due droni contro obiettivi in ​​Israele. In una dichiarazione, afferma di aver lanciato un "missile balistico ipersonico Palestine 2 con testate multiple" nella zona di Tel Aviv e di aver inviato due droni verso Eilat, nel sud di Israele, durante la notte.

Il gruppo ha dichiarato che gli attacchi sono stati effettuati "in risposta ai crimini di genocidio e alla pericolosa escalation portata avanti dal nemico israeliano contro il nostro popolo nella Striscia di Gaza", aggiungendo che continueranno "a svolgere i loro doveri religiosi, morali e umanitari finché l'aggressione contro Gaza non cesserà". Secondo l'esercito israeliano, il missile è stato intercettato con successo, senza causare feriti o danni. Non ci sono state segnalazioni relative ai due droni.