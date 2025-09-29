Milano: pm, dopo accusa stalking per Basciano arriva il mancato assegno all'ex

29 settembre 2025 a

Milano, 29 set. (Adnkronos) - Sono otto le pagine di accuse - minacce, insulti, chiamate continue all'ex compagna Sophie Codegoni - contenute nella chiusura indagine della Procura di Milano nei confronti di Alessandro Basciano indagato per stalking nei confronti della giovane conosciuta nel reality Grande Fratello Vip. Decine di episodi - dal luglio 2023 al novembre 2024 - che le avrebbero provocato stress fisico e danni lavorativi (per non aver poter pubblicare foto in tempo reale per paura di essere seguita) come si legge nel provvedimento firmato dal pubblico ministero Antonio Pansa.

Per il deejay da un milioni di follower - e che dallo scorso 16 settembre indossa un braccialetto elettronico - c'è anche una nuova accusa: la violazione degli obblighi di assistenza familiare avendo versato solo mille euro a fronte dell'assegno da 900 mensili che avrebbe dovuto erogare da gennaio scorso. "Atteggiamenti di prevaricazione e aggressività verbale" che si traducono in un "crescente controllo ed invasività" nella vita della modella e influencer che tra i vari messaggi ricevuti si ritrova frasi come 'Occhio alle uscite perché sei controllata soprattutto le notturne', 'Sto venendo lì se mi fai un torto così grava finisce male…. me faccio 30 anni' e ancora 'Mi faccio la galera'.

Un'escalation che si traduce quando lei è impegnata nella fashion week a Milano (settembre 2023) in "messaggi vocali ingiuriosi e minatori" come 'Con tutto quello che mi hai fatto penare, devi morire. fai schifo" e altre parole inscrivibili. Pedinamenti, insulti che diventano sempre più violenti. 'È arrivato il giorno che la tua immagine venga ricoperta della me... che sei e di tutto il male che mi stai facendo' e ancora 'Mi sono stancato di correrti dietro, farmi umiliare da te, ricordati che io sono Ale Basciano, me le scopo tutte, tu sei solo una sfigata che pesa venti chili' alcuni dei messaggi che si trovano nella chiusura indagine.

A maggio 2024, durante un servizio fotografico, ad Ibiza, nel corso di una lite Basciano "aggrediva verbalmente" l'ex compagna Codegoni "e le metteva le mani al collo"; a giugno 2024 "le mostrava di essere a conoscenza dei suoi spostamenti e delle sue frequentazioni e la minacciava di rovinarle l'immagine", sono tra le accuse riportate contro il deejay. In quel periodo - si legge nel provvedimento firmato dal pm Pansa - "la controllava con continue telefonate e video chiamate nell'ordine di 50-60 chiamate al giorno a cui a volte non rispondeva"; il 27 settembre 2024, in occasione di un tentativo di riconciliazione a Parigi, "nel corso di una discussione dai toni violenti le cingeva il collo". Minacce che rivolge anche ad alcuni amici della giovane e che traduce ossessivamente nel darle "della fallita per oltre 70 volte".

E ancora "la insultava, pesantemente al solo fine di farsi restituire la preziosa borsa Chanel, che le aveva regalato". Una richiesta che si traduce in minacce dai toni volgari. 'Ridammi subito la borsa, che c'è gente che se la merita, fallita". Con la chiusura indagini, notificata alle parti, l'indagato Basciano ha venti giorni di tempo per farsi ascoltare dal pubblico ministero o per depositare delle memorie.