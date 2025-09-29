Milano: donna accoltellata, marito arrestato in Kosovo per tentato omicidio

29 settembre 2025 a

Milano, 29 set. (Adnkronos) - Un 45enne di origini kosovare è stato arrestato a Pristina, capitale del Kosovo, con l'accusa di tentato omicidio della moglie avvenuto a Boffalora sopra Ticino (Milano) nella mattinata di domenica 21 settembre. Da quanto ricostruito, quel giorno - intorno alle ore 10 -, era arrivata una telefonata al 112 che segnalava una donna sanguinante in strada che chiedeva aiuto ai passanti, anche loro presenti alla festa patronale. La 35enne, colpita con diverse coltellate alle braccia, era stata trasportata in gravi condizioni all'ospedale Niguarda di Milano.

Le indagini, avviate dai carabinieri del Nucleo operativo di Abbiategrasso su delega della Procura di Milano, sono subito state indirizzate sul marito. "Le testimonianze raccolte, l'analisi delle immagini di videosorveglianza e i rilievi tecnici eseguiti dalla sezione Investigazioni scientifiche del Comando provinciale dei carabinieri di Milano hanno permesso di ricostruire la dinamica dei fatti" si legge nelle nota del procuratore capo Marcello Viola. L'uomo, dopo essersi impossessato di un coltello all'interno di un bar, avrebbe aggredito la moglie vicino casa, proseguendo poi l'azione lungo la via che conduce al centro. L'arma è stata sequestrata, mentre le indagini hanno permesso di ricostruire i movimenti del sospettato che aveva pianificato la fuga: a meno di 3 ore dall'accaduto era già in volo da Malpensa verso il Kosovo con un biglietto acquistato il giorno prima.

L'uomo - grazie al coordinamento del Servizio di cooperazione internazionale della direzione centrale della Polizia criminale, alla collaborazione con il Ministero della Giustizia del Kosovo e della Procura generale - è stato localizzato e sottoposto ad arresto in esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip di Milano. L'arresto provvisorio è stato convalidato dal Tribunale di Pristina e visto il trattato di estradizione in vigore dal 2016, l'indagato sarà estradato in Italia. L'accusa è di tentato omicidio aggravato dalla premeditazione. La vittima, che inizialmente versava in condizioni critiche, è ora fuori pericolo di vita. La donna ha riferito agli inquirenti "che il gesto sarebbe riconducibile alla forte gelosia del marito".