Marche: Siracusano, 'bellissima vittoria, regionali iniziano nel migliore dei modi'

29 settembre 2025 a

a

a

Roma, 29 set.-(Adnkronos) - "Nelle Marche una vittoria bellissima, ancor più significativa perché i cittadini hanno confermato con convinzione il governo regionale in carica a guida centrodestra. Congratulazioni a Francesco Acquaroli, premiato per i tanti importanti traguardi raggiunti in questi anni, a Forza Italia, per l'ottimo risultato raggiunto, e a tutta la coalizione. Inizia nel migliore dei modi la tornata elettorale d'autunno. Adesso andiamo a vincere in tutte le altre Regioni al voto". Così Matilde Siracusano, sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento e deputata di Forza Italia.