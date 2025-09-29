Marche: Piccolotti, 'nessun effetto negativo per Avs da mobilitazioni Gaza'

29 settembre 2025 a

Roma, 29 set.-(Adnkronos) - "Aspetteremo i risultati definitivi per commentarli e fare una vera analisi del voto. Intanto però è bene precisare che i dati delle liste emersi dalle proiezioni, considerato il contesto di una coalizione perdente, non sono affatto penalizzanti per Avs come alcuni commentatori stanno dicendo, ipotizzando addirittura che si tratti di un effetto negativo delle mobilitazioni per Gaza. Sono risultati invece assolutamente in linea con quelli di tutte le regionali che si sono svolte dopo il turno di europee, in cui mediamente Avs ha registrato un calo di circa 1/1.5 punti percentuali rispetto a quello registrato nella stessa regione alle europee". Così Elisabetta Piccolotti di Avs.

"Riteniamo che sia un dato fisiologico, dovuto al fatto che generalmente nelle nostre liste non sono presenti consiglieri regionali uscenti e quindi ad una maggiore difficoltà nella raccolta delle preferenze, oltre ovviamente alla presenza delle liste civiche", conclude.