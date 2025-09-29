Marche: Osnato (FdI), 'successo merito del buongoverno, campo larghissimo si è ristretto'

29 settembre 2025 a

Roma, 29 set.-(Adnkronos) - "Accolgo con particolare gioia personale, ed evidente soddisfazione per i cittadini delle Marche e la nostra comunità politica, la riconferma di Francesco Acquaroli a presidente della Regione. Un successo netto, profondamente meritato dopo anni di impegno e buongoverno, anche grazie all'ottimo risultato della lista di Fratelli d'Italia". Così Marco Osnato, presidente della commissione Finanze della Camera e responsabile economico di FdI.

"Come sempre, i nostri avversari sembrano piuttosto lontani dal ‘sentire' delle persone e dall'idea che il perno di ogni cambiamento è la sovranità popolare, non gli accordicchi tra arcinemici. Hanno costruito un campo ‘larghissimo' solo sulla carta, che all'uscita dalle urne si è improvvisamente ristretto. Al presidente Acquaroli i migliori auguri per proseguire l'ottimo lavoro", conclude.