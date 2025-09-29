Marche: Nardella, 'Ricci va ringraziato ma non abbiamo invertito la rotta'

29 settembre 2025 a

a

a

Roma, 29 set (Adnkronos) - "Abbiamo perso e non siamo riusciti a invertire la rotta, è un fatto. Abbiamo costruito la coalizione più larga possibile e Matteo Ricci ha fatto una campagna generosa e coraggiosa: va solo ringraziato. Congratulazioni al vincitore. L'astensione continua a essere un grande problema per tutti e per la democrazia”. Lo ha detto l'europarlamentare Pd - S&D Dario Nardella commentando il voto nelle Marche.