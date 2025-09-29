Marche: Lucaselli (Fdi), 'con Acquaroli vince concretezza'

29 settembre 2025 a

Roma, 29 set.-(Adnkronos) - "La vittoriosa riconferma di Francesco Acquaroli nelle Marche è la dimostrazione che la concretezza e l'amministrazione condotta per il bene dei cittadini premiano”. Così la deputata di Fratelli d'Italia Ylenja Lucaselli.

"Fratelli d'Italia conferma di aver cresciuto una classe dirigente in grado di fare bene sul territorio e che l'esempio della leadership di Giorgia Meloni ha il positivo contagio nel buongoverno. Ora avanti, per vincere tutti insieme le sfide che ci attendono. Congratulazioni a Francesco e a tutta la squadra", conclude.