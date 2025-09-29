Marche: Fidanza, 'marchigiani premiano concretezza Acquaroli'

29 settembre 2025 a

Roma, 29 set.-(Adnkronos) - "I marchigiani, gente concreta e pragmatica, non si sono fatti irretire da chi ha cercato di trasformare queste regionali in un referendum sul governo o, peggio ancora, su Gaza. Hanno saputo premiare l'impegno e la concretezza di Francesco Acquaroli e della squadra di Fratelli d'Italia, che si attesta come primo partito della regione e guida della coalizione di centrodestra". Così in una nota il capodelegazione di Fratelli d'Italia al Parlamento europeo, Carlo Fidanza.

"Le Marche, con la gestione di Acquaroli, hanno spiccato il volo e la prosecuzione di questa stagione di buon governo in sinergia col governo Meloni consentirà di portare a compimento ulteriori progetti nel campo delle infrastrutture, della sanità e della crescita dei territori. Con buona pace dei gufi e degli avvelenatori di pozzi", conclude.