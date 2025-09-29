Marche: Castelli (ScN), 'felici di aver sostenuto Acquaroli, rappresenta buona amministrazione'

29 settembre 2025 a

Roma, 29 set.-(Adnkronos) - "Complimenti a Francesco Acquaroli, riconfermato presidente della Regione Marche. Siamo felici, come Sud chiama Nord, di averlo sostenuto: la sua vittoria, con circa il 52%, dimostra che la buona amministrazione viene premiata dai cittadini. Un ottimo risultato arriva anche dalla lista civica ‘I Marchigiani per Acquaroli', che abbiamo sostenuto in tutta la regione e che si appresta a superare il 4%". Così Laura Castelli, presidente di Sud chiama Nord.

"Un grazie doveroso a Giovanni Donzelli, con cui abbiamo avviato un confronto anche in altre regioni presto al voto, e a Guido Castelli, con cui abbiamo condiviso la scelta di sostenere questo progetto civico al fianco del presidente Acquaroli. Con Francesco Gallo, e in sinergia con Cateno De Luca, abbiamo deciso di metterci la faccia anche nelle Marche: per noi chi rappresenta la buona amministrazione, va sostenuto. Complimenti a tutta la squadra di Sud chiama Nord nelle Marche e grazie di cuore a tutti", conclude.