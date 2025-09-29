Marche: Calenda, 'dato più rilevante è ennesimo record astensione'

29 settembre 2025 a

Roma, 29 set (Adnkronos) - "Il dato più rilevante delle elezioni nelle #Marche è l'ennesimo record dell'astensione". Lo scrive sui social Carlo Calenda, aggiungendo: "Il regionalismo è in crisi irreversibile. I cittadini sono stanchi di carrozzoni che funzionano male - soprattutto nella sanità - e costano tanto. Così il voto di opinione evapora, prevale quello organizzato e di conseguenza vince chi governa. La stessa cosa accadrà nelle altre regioni che andranno al voto nei prossimi mesi".

"Il regionalismo va scardinato, la sanità riportata al centro, le partecipate chiuse e i soldi dirottati verso i comuni. Finché non si farà questo l'astensione continuerà ad aumentare", aggiunge il leader di Azione.