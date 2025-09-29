Italia-Kazakhstan: Mattarella incontra italiani, 'grazie a voi aumenta fiducia e collaborazione'

29 settembre 2025 a

a

a

Astana, 29 set. (Adnkronos) - Tra Italia e Kazakhstan esiste "un ampio ambito di collaborazione che registra una fiducia piena, vicendevole e crescente", che "si alimenta anche della credibilità che il vostro lavoro manifesta agli occhi di questo Paese operando qui. La fiducia nasce dalla verifica dei comportamenti e i comportamenti positivi, collaborativi determinano l'affidabilità, la fiducia, la volontà di collaborare sempre di più. Anche per questo vi ringrazio a nome della Repubblica per quello che fate in questo Paese". Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontrando ad Astana la comunità italiana in Kazakhstan.

Nei vari incontri internazionali tra i due Paesi, "ogni volta si registra l'aumento del capitale di collaborazione e di amicizia tra Kazakhstan e Italia, che si articola in una quantità di versanti e settori -ha ribadito il Capo dello Stato- e che abbiamo l'intenzione di accrescere come ampiezza e come intensità. Una collaborazione che fa dell'Italia il primo partner economico del Kazakhstan in Europa e che fa dell'Italia un punto di riferimento apprezzato e ricercato in questo Paese. E viceversa per noi il Kazakhstan è un punto di riferimento importante, perché collocato in un punto di collegamento tra Asia ed Europa, tra Oriente ed Occidente che, garantendo, assicurando le relazioni e accrescendole sempre di più, aumenta anche le prospettive di collaborazione e in definitiva di pace".

"E questo -ha ricordato Mattarella- è stato uno dei temi di cui abbiamo parlato con il presidente Tokayev, della comune aspirazione alla pace e alla collaborazione internazionale che anima Italia e Kazakhstan".