Italia-Kazakhstan: a Mattarella l'Ordine dell'Amicizia di primo grado

Astana, 29 set. (Adnkronos) - Il presidente della Repubblica del Kazakhstan, Kassym-Jomart Tokayev, ha conferito al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, l'Ordine dell'Amicizia di primo grado in occasione dell'incontro tra i due svoltosi questa mattina ad Astana. Una onorificenza che vuole sottolineare lo "straordinario contributo" del Capo dello Stato italiano al rafforzamento dell'amicizia e della cooperazione tra i due Paesi.

Tokayev ha descritto Mattarella come un leader che gode del sostegno dei cittadini italiani e un politico influente a livello mondiale e ha sottolineato il ruolo importante svolto dall'Italia nel mantenimento della sicurezza regionale e globale, con un coinvolgimento quindi nella risoluzione dei problemi internazionali. Infine Tokayev ha ricordato la stretta cooperazione tra Italia e Kazakhstan nell'ambito degli organismi multilaterali.