Berlusconi: Siracusano, 'suoi insegnamenti continuano a vivere tra noi'

Roma, 29 set.-(Adnkronos) - "Nel giorno del suo compleanno, il pensiero corre al presidente Silvio Berlusconi. Sono già passati più di due anni dalla sua scomparsa, ma i suoi insegnamenti continuano a vivere tra noi: nelle idee, nella forza del suo esempio, nell'energia che ha saputo trasmettere a milioni di italiani. La sua visione, la sua passione e il suo amore per l'Italia continuano ad ispirare ogni giorno chi crede nel bene e nella libertà. Buon compleanno, presidente". Così Matilde Siracusano, sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento e deputata di Forza Italia.