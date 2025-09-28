Ucraina: Mosca, 'tutti sanno cosa succederebbe se Kiev attaccasse il Cremlino'

28 settembre 2025 a

a

a

Mosca, 28 set. (Adnkronos) - Il presidente russo Vladimir Putin ha già messo in guardia sulla risposta che riceverà Kiev se tenterà di attaccare il Cremlino. È meglio non fare nemmeno ipotesi su un simile sviluppo. Lo ha detto il portavoce del presidente russo Dmitry Peskov in un'intervista alla televisione russa.

"Il nostro comandante in capo, il presidente, ne ha già parlato. È meglio non parlarne nemmeno. E tutti lo capiscono", ha aggiunto quando gli è stato chiesto come avrebbe reagito la Russia a tali attacchi, se fossero stati lanciati.