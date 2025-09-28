Quirinale: Mattarella inizia visita ufficiale in Kazakhstan

28 settembre 2025 a

Astana, 28 set. (Adnkronos) - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è giunto ad Astana per una visita ufficiale in Kazakhstan, che si protrarrà fino alla mattinata di martedì. Il Capo dello Stato domani mattina alle 11 ore locale (tre ore in avanti rispetto all'Italia) sarà ricevuto dal presidente della Repubblica, Kassym-Jomart Tokayev. Al termine dei colloqui sono previste dichiarazioni alla stampa.

Mattarella si trasferirà, quindi, al Senato dove avrà un incontro con il presidente, Maulen Ashimbayev. Nel pomeriggio incontrerà la collettività italiana. Nella mattinata di martedì 30 settembre, il Capo dello Stato parlerà alla Scuola nazionale per la Pubblica amministrazione di Astana e visiterà il parco tecnologico IT-HUB che ospita oltre 1.400 aziende tecnologiche e numerose startup. Partirà, quindi, per Baku per la visita ufficiale nella Repubblica dell'Azerbaigian, in programma fino alla mattina di mercoledì 1 ottobre.