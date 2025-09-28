Mo: israeliano ferito gravemente in presunto attacco terroristico in Cisgiordania

28 settembre 2025 a

Tel Aviv, 28 set. (Adnkronos) - Un ventenne israeliano è rimasto ferito in un presunto attacco terroristico nei pressi di Jit Junction, a Kdumim, in Cisgiordania. Lo ha reso noto l'Idf. L'uomo è in cura presso il Magen David Adom per una ferita alla testa e le sue condizioni sono considerate gravi.

Al momento non è chiaro se l'uomo sia stato ferito in una sparatoria o a causa di un tentativo di speronamento. Le forze di sicurezza stanno attualmente indagando per stabilire se l'uomo sia stato ferito dal terrorista o dal fuoco incrociato delle Idf quando i soldati presenti sul posto hanno neutralizzato il presunto attentatore.