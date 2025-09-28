Mo: Conte, 'rispettiamo decisioni Flotilla di navigare verso Gaza, azione di valore simbolico'

28 settembre 2025 a

Roma, 28 set. (Adnkronos) - “Ho incontrato una delegazione dei rappresentanti italiani della Global Sumud Flotilla, ai quali ho rinnovato tutto il sostegno della comunità del Movimento 5 Stelle. Rispettiamo la loro decisione di continuare a navigare verso Gaza in acque territoriali palestinesi e non israeliane, come in troppi continuano a dire". Lo afferma il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, dopo aver incontrato, insieme al capogruppo alla Camera, Riccardo Ricciardi, la portavoce della Flotilla Maria Elena Delia.

"Chi ha intrapreso questa meritevole missione -prosegue l'ex premier- ha tutto il nostro sostegno perché mira solo a ottenere il rispetto del diritto internazionale e la garanzia della propria sicurezza. Il significato della Flotilla non si esaurisce nella pur rimarchevole intenzione di portare aiuti a un popolo sottoposto a un genocidio, ma assume un potentissimo significato simbolico. È importante ottenere corridoi permanenti per portare aiuti umanitari al popolo palestinese".

"Il Governo smetta di gettare fango su cittadini italiani che hanno il coraggio di fare quello che Meloni non ha voluto fare e garantisca loro la necessaria protezione. È ora che il nostro Paese e l'Unione europea -conclude Conte- riconoscano il genocidio di fronte al quale ci troviamo e prendano tutte le conseguenti misure per fermare il Governo di Israele”.