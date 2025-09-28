Iran: Araghchi, 'nessuna base giuridica per ripresa sanzioni'

28 settembre 2025 a

Teheran, 28 set. (Adnkronos) - Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ha esortato il Segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres a impedire la ripresa del meccanismo (snapback) per attuare le sanzioni Onu reimposto a Teheran, sostenendo che non vi è alcuna base giuridica per esse. "Vi esortiamo a impedire qualsiasi tentativo di ripristinare i meccanismi sanzionatori", ha scritto Araghchi su X, aggiungendo che la decisione di snapback innescata da Regno Unito, Germania e Francia per revocare la risoluzione che aveva tolto le sanzioni all'Iran sono state viziate dal punto di vista procedurale e quindi non possono avere alcun effetto.

Araghchi sostiene inoltre che gli attacchi di Israele e degli Stati Uniti contro gli impianti nucleari iraniani di giugno "hanno alterato radicalmente la situazione, rendendo le risoluzioni revocate obsolete e irrilevanti". Nel post, Araghchi aggiunge che Teheran non riconoscerà alcun tentativo di estendere, riattivare o applicare le sanzioni dell'Onu, dichiarando al contempo che qualsiasi limitazione all'attività nucleare - che Teheran ha superato da tempo, secondo l'organo di controllo nucleare dell'ONU - scadrà come previsto il 18 ottobre.