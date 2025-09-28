Caivano: Roccella, 'non riusciranno a fermare cambiamento'

28 settembre 2025 a

Roma, 28 set. (Adnkronos) - “Caivano è un simbolo di rinascita e di speranza nel futuro delle nuove generazioni. Ciò che è accaduto nei confronti di don Maurizio Patriciello è il tentativo disperato della criminalità che ha sempre prosperato in queste zone franche di fermare il cambiamento. Non ci riusciranno, grazie al coraggio di don Maurizio e alle tante persone che a Caivano stanno accompagnando il percorso intrapreso, e grazie all'impegno dello Stato che sta dimostrando che le zone franche non esistono se solo si decide di riportare nei territori la forza delle istituzioni e delle comunità”. Lo afferma Eugenia Roccella, ministra per la Famiglia, la natalità e le Pari opportunità.